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Завершилось голосование в СИЗО в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Января 2021, 12:50
Завершилось голосование в СИЗО в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау завершилось голосование в СИЗО. Участие в нем приняли все 176 человек, содержащихся в учреждении, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС.

«В помещении , где проходил избирательный процесс, обеспечены соответственный контроль, охрана. Участниками избирательного процесса соблюдаются все необходимые санитарно-противоэпидемические требования. Также члены избирательной комиссии предварительно прошли лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, так как Атырауская область все еще находится в красной зоне»,- отметил начальник ДУИС Манарбек Габдуллин.

Сотрудники следственного изолятора заблаговременно ознакомили подозреваемых и обвиняемых с избирательными правами, порядке и процедуре проведения голосования. Доступ в избирательные участки следственных изоляторов был организован в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность следственных изоляторов и конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан».

Напомним, в соответствии с Законом «О выборах в Республике Казахстан» совершеннолетние граждане РК, содержащиеся в следственных изоляторах, приговор в отношении которых не вступил в законную силу, обладают всеобщим избирательным правом.


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