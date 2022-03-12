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Завершилось голосование на президентских выборах в Туркменистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
12 Марта 2022, 21:19
Завершилось голосование на президентских выборах в Туркменистане

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – В Туркменистане в 19:00 официально завершено голосование на досрочных выборах президента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦИК республики.

«По выборам Президента Туркменистана к 19 часам проголосовало 97,12% избирателей. Также на участках за рубежом проголосовало 90,93% избирателей, находящихся за пределами страны. В некоторых участках, находящихся за пределами страны голосование продолжается», - сообщил Центризбирком.

Законодательство Туркменистана не устанавливает пороговой явки избирателей, и выборы признаются состоявшимися при любой активности населения. Победителем становится кандидат, получивший на выборах более половины голосов. Итоги выборов Центризбирком объявит не позднее, чем на седьмой день после голосования.

Напомним, сегодня в Туркменистане прошли досрочные президентские выборы. В выборах участвуют девять кандидатов от трех политических партий и шести инициативных групп.

Президентом республики может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Избирается президент сроком на семь лет. Как ожидается, инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

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