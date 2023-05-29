Завершились VI летние Паралимпийские игры Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершились соревнования шестых летних Паралимпийских игр Казахстана, которые проходили с 10 по 29 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 20 регионов, соревнующихся в 10 видах спорта: футбол 5x5, пара легкая атлетика, голбол, пара пауэрлифтинг, пара пулевая стрельба, пара тхэквондо, пара настольный теннис, пара плавание, пара дзюдо и волейбол сидя. В этом году масштабные соревнования по паралимпийским видам спорта прошли сразу в трех городах: Алматы, Астана и Актобе.

По итогам VI Паралимпийских игр Казахстана команда Карагандинской области заняла первое место в общекомандном зачете. Они завоевали 44 золотые, 15 серебряные и 10 бронзовые медали. Второе место досталось команде Атырауской области, которая завоевала 35 золотые, 9 серебряные и 9 бронзовые медали. Команда Актюбинской области заняла третье место, выиграв 24 золотые, 16 серебряные и 6 бронзовые медали.

Паралимпийские игры в Казахстане проводятся раз в четыре года с целью развития массового спорта среди лиц с инвалидностью и популяризации паралимпийских видов спорта в стране. В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены со всех регионов нашей страны, представляющие различные возрастные группы. Самому молодому спортсмену было всего 16 лет, а самому взрослому - 78 лет. Среди участников были такие известные спортсмены, как Зульфия Габидуллина, чемпион Паралимпийских игр в Рио-2016, Давид Дегтярев, чемпион Паралимпийских игр в пара пауэрлифтинге, а также призеры Паралимпийских игр в Токио, такие как Нурдаулет Жумагали и Ануар Сариев. В соревнованиях также приняли участие чемпионы мира по пара дзюдо Ергали Шамей, Акмарал Наутбек и другие успешные спортсмены.

«Выражаю искреннюю благодарность всем участникам и регионам за их активное участие в организации и проведении игр. Особую заслугу стоит отдать Актюбинской области, где проводились соревнования по четырем видам спорта, а также официальные части мероприятия.

Эти игры запомнятся нам множеством достижений, включая большое количество спортсменов, принимавших участие в таких дисциплинах, как пара легкая атлетика (247 спортсменов), пара настольный теннис (157 спортсменов) и пара плавание (124 спортсмена).Также важно отметить, что в рамках Паралимпийских игр Казахстана впервые были проведены соревнования по бегу на протезе (T-64), что представляет новую дисциплину для нашей страны. Кроме того, в ходе игр было установлено девять новых рекордов Казахстана в различных видах спорта.

Также хотелось бы подчеркнуть, что Карагандинская область во второй раз подряд победила в общекомандном зачете Паралимпийских игр Казахстана.

По итогам данных соревнований спортсмены, показавшие лучшие результаты на этих соревнованиях, будут отобраны в национальную сборную Казахстана, где получат возможность представлять нашу страну на международной арене. Впереди нас ждут самые важные соревнования четырехлетнего цикла: IV Азиатские Параигры в Ханчжоу-2022, которые пройдут в октябре этого года, и XVII летние Паралимпийские игры в Париже-2024, которые состоятся в конце августа следующего года. Государство создает все условия для того, чтобы спортсмены с ограниченными физическими возможностями могли раскрыть свой потенциал и успешно выступить на предстоящих соревнованиях», - отметил Директор Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Мейрамбек Махамбетов.

«Паралимпийские игры этого года прошли очень интересно. Я выражаю благодарность всем организаторам за возможность проявить свои спортивные навыки среди сильных спортсменов. В ходе игр была осуществлена тщательная классификация, что является важной составляющей справедливых и равных соревнований. В отличие от здоровых спортсменов, у нас, людей с ограниченными возможностями, диагнозы различаются, поэтому нам приходится участвовать в соревнованиях в соответствующих классах, чтобы обеспечить равные условия для всех участников. В этом году я выступал в новом для себя классе S4, что позволило мне встретиться с новыми соперниками. Я смог победить спортсмена, который считался лучшим в своем классе. Я очень рад своей победе», - поделился своими впечатлениями спортсмен национальной сборной по пара настольному теннису Мейирбек Отепов.