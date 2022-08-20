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Завершились совместные казахстанско-белорусские учения «Орбулак-2022»

Редактор:  
Алла Серикбаева
20 Августа 2022, 18:39
Завершились совместные казахстанско-белорусские учения «Орбулак-2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе совместных тактико-специальных учений военнослужащие Сил специальных операций Казахстана и Беларуси покорили пик Нурсултан в горах Заилийского Алатау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В течение двух недель военнослужащие двух стран на учебном полигоне «Коктал» и в Центре горной подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан отрабатывали совместные действия по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

«В ходе учений под руководством опытных казахстанских инструкторов личный состав подразделений Сил специальных операций Беларуси осваивал технику преодоления горных препятствий, выполнение тактических приемов и ведение боевых действий в сложных условиях горной местности», – сообщил руководитель учения полковник Айдар Слямгалиев.

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На учебном полигоне «Коктал» в Жетысуской области отработаны вопросы выработки методики совместного планирования специальной операции и ведения разведывательных действий. С военнослужащими проведены практические занятия по организации налета, засады, наведения огня артиллерии и армейской авиации.

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Напомним, что проведенные международные тактико-специальные учения были нацелены на совершенствование горной подготовки и повышение боевой выучки личного состава подразделений специального назначения.

Завершились учения восхождением на пик Нурсултан, входящий в пятерку самых высоких вершин страны. Наиболее отличившимся военнослужащим обеих стран вручены нагрудные знаки «Альпинист Казахстана».

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Фото : gov.kz


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