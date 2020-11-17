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Завершились региональные конференции Nur Otan: кто вошел в партийные списки

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Ноября 2020, 19:32
Завершились региональные конференции Nur Otan: кто вошел в партийные списки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской Павлодарской и Северо-Казахстанской областях определились 21 кандидат в партийный список Nur Otan в Мажилис. По информации пресс-службы партии, также утверждены региональные предвыборные программы и избраны делегаты для участия в XX Съезде «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

Так, в Жамбылской области по итогам голосования в список вошли председатель Мойынкумского районного филиала партии Маден Мусаев, представитель территориального объединения профсоюзов Мейрамбек Тулепберген, представители сферы здравоохранения Гульдара Нурумова и Гулам Умаров, а также директор школы Султан Усербаев.

В Акмолинской области наибольшее количество голосов по итогам дебатов набрал партиец из Сандыктауского района Аскарбек Уисимбаев. Следом за ним с отставанием на 22 голоса расположился предприниматель Павел Безвербный. В тройку лидеров также вошел представитель сферы образования Мади Елюбаев.

В Павлодарской области на 4 места претендовали 16 человек. По итогам дебатов победителями стали представители частного сектора Анатолий Бойчин и Гульнара Кайдарова, а также представители районных филиалов партии Жанат Шугаев и Данияр Айтышев.

В Северо-Казахстанской области первое место занял предприниматель Геннадий Зенченко. Следом за ним расположился глава СПК «Солтустик» Есжан Оразалин. На третьем месте – представитель частного сектора Дмитрий Колода.

В Атырауской области в дебатах приняли участие 10 кандидатов. В итоге партийцы выбрали троих. Это представители частного сектора Дюсенбай Турганов и Салимжан Накпаев, а также секретарь районного маслихата Толкын Бейскали.

В Мангистауской области наибольшее количество голосов набрали представители сферы предпринимательства Самат Мусабаев, Едил Жанбиршин и Оспан Казахбаев.

Стоит отметить, что ранее были избраны кандидаты в партийный список Мажилиса от столицы, Алматы, Шымкента и 8 областей. Итоговый список будет утвержден 25 ноября на XX Съезде партии.

Уже сформированы партийные списки из 6253 человек в 216 маслихатов всех уровней.

Представленность женщин увеличилась с 22 до 34%, молодежи - в 3,5 раза, с 7 до 24%. Средний возраст по сравнению с действующим составом маслихатов омолодился на 7 лет – с 51 года до 44 лет.

24% партийных списков составляют действующие депутаты, а 76% - новые лица. При этом в партию вступило более 42 тысяч новых сторонников. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах, каждый 3-й вошел в партийные списки «Nur Otan».

С результатами электронного голосования и списками кандидатов можно ознакомиться на сайте primaries.kz.


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