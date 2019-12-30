Завершилась оценка качества активов банковского сектора Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке рассказали о завершении оценки качества активов банковского сектора Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан, данным 30 января 2019 года по итогам расширенного заседания Правительства Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан в течение 8 месяцев 2019 года организовал и провёл оценку качества активов банковского сектора – беспрецедентную по своему масштабу программу, позволившую значительно улучшить качество и глубину доступной информации о состоянии банков-участников и всей финансовой индустрии в целом.

«Оценка качества активов затронула 14 крупнейших банков, на долю которых приходится 87% от общего объёма банковских активов и 90% ссудного портфеля. Для обеспечения прозрачности и объективности самой оценки НБРК провел ОКА совместно с международным консультантом и независимыми аудиторскими компаниями. Изучение состояния казахстанского банковского сектора проведено в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества», - сообщили в Нацбанке.

По итогам ОКА подготовлен отчет, который содержит общее описание примененного подхода, результаты оценки качества активов на системном уровне и перечень последующих действий.

Согласно результатам оценки качества активов по состоянию на 1 апреля 2019 года, на консолидированном уровне (агрегация результатов всех банков-участников) дефицита капитала не наблюдается; нормативы k1 и k2 с запасом выполняются на системном уровне с учётом результатов программы ОКА.

На данный момент завершен первый этап оценки качества активов. С учетом формирования результатов деятельности, финансовой и регуляторной отчетности за 2019 год, банки разработают детальные планы мер, основываясь на предоставленных регулятором рекомендациях. Планы по каждому из банков будут направлены регулятору на одобрение. Данный процесс будет завершен до 15 февраля 2020 года. После согласования, выполнение мер будет строго отслеживаться регулятором.

Итоговые результаты работы с банками на втором этапе ОКА будут предоставлены Национальным Банком 28 февраля 2020 года в разрезе банков – участников Программы.

По итогам ОКА также будут инициированы системные меры, направленные на совершенствование риск-ориентированного надзора и улучшение бизнес процессов в банках.

Регулятор направил казахстанским банкам свои рекомендации после проведения оценки качества активов банковского сектора (ОКА, AQR).

«Мы закончили первый этап, то есть это оценка всех политик, процедур, кредитных досье. Сейчас мы подведем, и банки, прежде всего, подведут итоги 2019 года. Мы направили уже часть своих рекомендаций. Сейчас мы находимся в процедуре прозрачности. В рамках этой процедуры происходит обсуждение результатов с банками. При этом у банков есть возможность аргументировано доказать либо прислать дополнительную информацию, для того чтобы эти цифры в дальнейшем были скорректированы, и, соответственно, была учтена в полном объеме вся информация, предоставленная банком», - об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков на брифинге в Алматы.

Он также отметил, что после первого этапа ОКА вся проведенная работа реализуется в итоговую оценку, которая будет представлена 28 февраля 2020 года на индивидуальном уровне, с учетом мер и обсуждений с банками.

Отчет по результатам оценки качества активов банков второго уровня Республики Казахстан на системном уровне будет размещен на сайте Национального Банка 30 декабря 2019 года в 17:00.



