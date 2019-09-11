Завершилась международная экспедиция «Шелковый путь – путь диалога»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице, на площадке РОО «QazaqGeography», прошла пресс-конференция, посвященная завершению международной экспедиции «Шелковый путь – путь диалога». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на QazaqGeography.

Экспедиционная команда проехала более 4000 км по следующему маршруту: Алматы – БАО - Иссыкское ущелье - Чарынский каньон– Кольсай – Каракол – Каджи-Сай – Токмок – Суусамыр – Талас – Тараз – пещера Акмешит – Сауран – Туркестан – Арыстан-баб – Отырар – Шымкент – Ташкент – Самарканд – Казыгурт – Мерке – Танбалы – Алматы.

Основной целью экспедиции является развитие потенциала внутреннего и въездного туризма путем инвентаризации туристских объектов по пути следования экспедиции, выработка предложений по улучшению инфраструктуры, а также разработка новых трансграничных маршрутов.

Напомним, команда профессионалов отправилась в тринадцатидневный экспедиционный тур по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану 20 августа. В составе экспедиции были журналисты, фотографы, съемочные группы телеканалов, тревел-блогеры и туроператоры.

По итогам экспедиции были выявлены наиболее оптимальные и интересные места и маршруты для развития туров, которые подкреплены точными координатами, качественными фотографиями и видеоматериалами, а также детальным описанием. В дальнейшем эта информация будет предоставлена отечественным туркомпаниям и туроператорам Кыргызстана и Узбекистана.

Проект внесет серьезный вклад в достижение задач, обозначенных в статье Н. А. Назарабаева «Семь граней Великой степи» и в реализацию программы «Рухани жанғыру», в рамках которой поставлена задача по использованию туристского потенциала культурно-географических объектов Казахстана.