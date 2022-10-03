Завершилась квалификация Astana Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Александр Недовесов не смог пробиться в основную сетку домашнего турнира серии ATP 500 Astana Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанец в финале квалификации в двух партиях уступил китайцу Чжичжень Чжану – 6:7 (5:7), 3:6. В первой партии у Александра Недовесова был сетбол при счете 5:4, но ему не удалось его реализовать, и исход партии решился на тай-брейке, где сильнее оказался оппонент.

В основную сетку турнира также пробились: итальянец Лука Нарди, в трех партиях сенсационно переигравший 65-ю ракетку мира бельгийца Давида Гоффена, россиянин Александр Шевченко, одолевший своего соотечественника Павла Котова и 72-я ракетка мира серб Ласло Джере, уверенно одержавший победу в двух сетах над Алтугом Челикбилеком из Турции.