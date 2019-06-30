НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Баянаульского национального природного парка у живописного озера Жасыбай завершилась конная экспедиция «Киелі Қазақстан» по Сарыарке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Qazaq Geography.

Участников тура встретили жители близлежащего поселка, где путешественники подвели итоги экспедиции.

Баянаул является родиной известных личностей, таких как Букар-жырау, Жаяу Муса, Жусуп Копеев и многих других.

Участники экспедиции посетили Баянаульский мемориальный музей академика Каныша Сатпаева,мавзолеи и мечети Султанмахмуда Торайгырова и Мусы-мырзы.У этой священной земли богатая история, о чем свидетельствуют сакские курганы, найденные близ села Торайгыр. Одной из самых популярных достопримечательностей национального парка является Кемпіртас. По окончанию мероприятия участники экспедиции вручили детям местных жителей специальные подарки.

«Целью проекта является популяризация культуры всадничества, а также развитие конного туризма в Казахстане. Считаю, что проект внесет серьезный вклад в реализацию программы «Рухани жанғыру», а также окажет содействие в реализации задач, обозначенных в статье «Семь граней Великой степи», где первой гранью Елбасы назвал всадническую культуру», - отметил руководитель конной группы Берик Акильбеков.

Экспедиция стартовала 21 июня т.г. из города Нур-Султана, в районе зоны отдыха «BalQaragai». Девять наездников взяли курс в сторону Баянаула, в сопровождении пяти машин. Экспедиционный тур проходил по Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областям с посещением двух национальных парков - Буйратау и Баянаул. Группа ежедневно преодолевала порядка 50-60 км с остановками в близлежащих к маршруту аулах. В состав экспедиции вошли опытные всадники, путешественники, представители туроператоров, тревел-блогеры, журналисты, фотографы и видеооператоры.

По итогам экспедиции планируется выявить наиболее оптимальные места и отрезки маршрутов для развития конных туров, которые будут подкреплены точными координатами, качественными фотографиями и видеоматериалами, а также детальным описанием. В дальнейшем эта информация будет предоставлена отечественным туркомпаниям.

Экспедиция инициирована по заказу Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК. Организатор - АО НК «KazakhTourism», маршрут реализовал РОО «Qazaq Geography».

Так, экспедиция двигалась по маршрутам: город Нур-Султан - археологический комплекс Карагайлы- Соколиные горы (ГНПП «Буйратау») - мавзолей Едиге би - поселок Алгабас - Белодымовский кордон, Караагаш (ГНПП «Буйратау» ) - поселок имени Алькея Маргулана - поселок Карабулак-поселок Муса Шорманулы - мавзолей Бухар-жырау - поселок Жанатилек- мавзолей Жаяу Муса - поселок Баянаул - озеро Жасыбай, мавзолей Торайгырова, Коныр-Аулие (ГНПП «Баянаул») - город Нур-Султан.