Завершилась ежегодная акция по выкупу незаконного оружия у казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершилась ежегодная акция Министерства внутренних дел РК по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам мероприятия 1087 граждан обратились в органы внутренних дел и добровольно сдали 1400 единиц огнестрельного оружия и около 10 тыс. патронов», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Сумма выплат за добровольную сдачу огнестрельного оружия в Казахстане варьировалась от 30 тыс. до 306 тыс. тенге за каждую единицу. Это от 10 до 100 месячных расчетных показателей.

В МВД напомнили, что акция проводится с 2008 года, за это время граждане добровольно сдали более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 2 млн патронов.

«Следует отметить, что количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, за последние 5 лет уменьшилось на 43%», - добавила Ш.Турлыбек.





Фото: www.kirovsk.by











