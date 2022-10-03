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    12:26, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Завершилась ежегодная акция по выкупу незаконного оружия у казахстанцев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершилась ежегодная акция Министерства внутренних дел РК по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам мероприятия 1087 граждан обратились в органы внутренних дел и добровольно сдали 1400 единиц огнестрельного оружия и около 10 тыс. патронов», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Сумма выплат за добровольную сдачу огнестрельного оружия в Казахстане варьировалась от 30 тыс. до 306 тыс. тенге за каждую единицу. Это от 10 до 100 месячных расчетных показателей.

    В МВД напомнили, что акция проводится с 2008 года, за это время граждане добровольно сдали более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 2 млн патронов.

    «Следует отметить, что количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, за последние 5 лет уменьшилось на 43%», - добавила Ш.Турлыбек.



    Фото: www.kirovsk.by




    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Правоохранительные органы
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