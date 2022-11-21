Завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско

21 Ноября 2022, 10:07

21 Ноября 2022, 10:07

Завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Явка избирателей составила 100%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.

Фото: t.me/pressmfakz