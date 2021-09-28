Завершены международные соревнования по спасательному многоборью «Казспас-2021»
В соревнованиях приняли участие спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области, военнослужащие воинских частей 28237, 52859, 68303 МЧС Республики Казахстан, а также спасатели МЧС Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.
В рамках соревнований по спасательному многоборью «Казспас-2021» участниками пройдены дистанции «Поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф», «Поисково-спасательные работы на акватории» и «Поисково-спасательные работы в природной среде».
По итогам соревнований общекомандные места распределились следующим образом:
3 (третье) место заняла команда спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан;
2 (второе) место заняла команда Оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области;
1 (первое) место заняла команда Республиканского оперативно-спасательного отряда.
В соревнованиях по военно-спасательному троеборью итоговые результаты выглядят следующим образом:
3 (третье) место заняла команда воинской части 52859;
2 (второе) место заняла команда офицеров воинской части 28237;
1 (первое) место заняла команда военнослужащих по контракту воинской части 28237.
Все команды награждены дипломами, кубками и ценными призами. На соревнованиях спасателями продемонстрированы сплочённость, высокий профессионализм при ведении аварийно-спасательных работ, а также воля к победе.