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    23:12, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Завершены международные соревнования по спасательному многоборью «Казспас-2021»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 сентября 2021 года на полигоне «Скальный город - Астана» прошла торжественная церемония награждения участников международных соревнований по спасательному многоборью «Казспас-2021» и военно-спасательному троеборью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

    В соревнованиях приняли участие спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области, военнослужащие воинских частей 28237, 52859, 68303 МЧС Республики Казахстан, а также спасатели МЧС Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

    В рамках соревнований по спасательному многоборью «Казспас-2021» участниками пройдены дистанции «Поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф», «Поисково-спасательные работы на акватории» и «Поисково-спасательные работы в природной среде».

    По итогам соревнований общекомандные места распределились следующим образом:

    3 (третье) место заняла команда спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан;

    2 (второе) место заняла команда Оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области;

    1 (первое) место заняла команда Республиканского оперативно-спасательного отряда.

    В соревнованиях по военно-спасательному троеборью итоговые результаты выглядят следующим образом:

    3 (третье) место заняла команда воинской части 52859;

    2 (второе) место заняла команда офицеров воинской части 28237;

    1 (первое) место заняла команда военнослужащих по контракту воинской части 28237.

    Все команды награждены дипломами, кубками и ценными призами. На соревнованиях спасателями продемонстрированы сплочённость, высокий профессионализм при ведении аварийно-спасательных работ, а также воля к победе.



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Происшествия
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