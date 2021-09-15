Завершено служебное расследование после смерти выписанной пациентки аршалынской больницы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Медики озвучили итоги служебного расследования, проведенного по погибшей пациентке в Аршалы, тело которой было найдено в лесопосадке после выписки из стационара. По заключению комиссии, нарушений норм действующего законодательства медицинскими работниками аршалынской районной больницы допущено не было, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления здравоохранения Акмолинской области, 60-летняя пациентка поступила в стационар аршалынской районной больницы по направлению шортандинской районной больницы 21 августа 2021 года. У женщины были жалобы на тошноту, рвоту, головные боли, одышку, общую слабость, редкий сухой кашель и дискомфорт в грудной клетке. На следующий день в 19.41, учитывая отрицательную динамику и тяжесть состояния, решением консилиума она была переведена в палату интенсивной терапии, а 26 августа - в общую палату.

​К ак отметили в ведомстве, 6 сентября в 13.15 пациентке была вручена выписка. Женщина сообщила, что выйдет из отделения, когда за ней приедет сын. Около 14.15 пациентка сказала медсестре , что за ней приехал сын и она собирается выйти из отделения. Далее дежурная медсестра помогла ей выйти из отделения. И лишь в 16.00 за пациенткой приехал сын, которому сообщили, что женщина уже выписана. После этого начались масштабные поиски выписавшейся женщины.

«В 17.00 к поискам подключились и медицинские работники. Сотрудники опрашивали таксистов, обошли все рядом находящиеся торговые точки, магазины с фотографией пациентки. В течение двух дней медики совместно с военнослужащими воинской части № 6505 Национальной гвардии до 01.00 часа ночи проводили поиск. Объехали дачные участки, все близлежащие заброшенные здания, проходили территории вдоль реки. Всего за два дня в поисках было задействовано более 60 человек», - рассказали в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в поселке Аршалы, опросили водителей такси, осуществляющих перевозки сообщением «Аршалы – Нур-Султан», расклеили ориентировки в местах массового скопления людей, ориентировали личный состав отдела полиции Аршалынского района, прочесали местность аула Акбулак, села Ижевское, станции Аршалы. В итоге 9 сентября в лесопосадке в районе вокзала было обнаружено тело пропавшей.

«В этот же день в экстренном порядке управлением здравоохранения Акмолинской области организована междисциплинарная комиссия во главе с руководителем управления здравоохранения, заместителем руководителя территориального департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля, юридических служб. ​10 сентября 2021 года руководителем управления Нариманом Сыздыковым был осуществлен обход инфекционного стационара Аршалынской районной больницы. Материально-техническое состояние стационара удовлетворительное.​ Видеонаблюдение имеется на первом этаже инфекционного стационара. Дополнительно руководителем управления с соблюдением санитарных норм проведена рабочая встреча с коллективом по вопросу строгого соблюдения этики и деонтологии», - говорится в сообщении. ​

Вместе с тем, для объективного и всестороннего проведения служебного расследования приказом руководителя управления здравоохранения от 10 сентября главный врач Альбина Анюхина временно была отстранена от занимаемой должности.

«Вопрос о передаче сведений о выписке дееспособного пациента доверенным лицам законодательно не определен. Соответственно, медицинскими работниками аршалынской районной больницы нарушений норм действующего законодательства не допущено», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в Акмолинской области было найдено тело пропавшей после выписки из стационара 60-летней женщины. По этому поводу управлением здравоохранения Акмолинской области была создана экстренная комиссия.



