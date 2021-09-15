Завершено служебное расследование после смерти выписанной пациентки аршалынской больницы
По информации управления здравоохранения Акмолинской области, 60-летняя пациентка поступила в стационар аршалынской районной больницы по направлению шортандинской районной больницы 21 августа 2021 года. У женщины были жалобы на тошноту, рвоту, головные боли, одышку, общую слабость, редкий сухой кашель и дискомфорт в грудной клетке. На следующий день в 19.41, учитывая отрицательную динамику и тяжесть состояния, решением консилиума она была переведена в палату интенсивной терапии, а 26 августа - в общую палату.
К ак отметили в ведомстве, 6 сентября в 13.15 пациентке была вручена выписка. Женщина сообщила, что выйдет из отделения, когда за ней приедет сын. Около 14.15 пациентка сказала медсестре , что за ней приехал сын и она собирается выйти из отделения. Далее дежурная медсестра помогла ей выйти из отделения. И лишь в 16.00 за пациенткой приехал сын, которому сообщили, что женщина уже выписана. После этого начались масштабные поиски выписавшейся женщины.
«В 17.00 к поискам подключились и медицинские работники. Сотрудники опрашивали таксистов, обошли все рядом находящиеся торговые точки, магазины с фотографией пациентки. В течение двух дней медики совместно с военнослужащими воинской части № 6505 Национальной гвардии до 01.00 часа ночи проводили поиск. Объехали дачные участки, все близлежащие заброшенные здания, проходили территории вдоль реки. Всего за два дня в поисках было задействовано более 60 человек», - рассказали в ведомстве.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в поселке Аршалы, опросили водителей такси, осуществляющих перевозки сообщением «Аршалы – Нур-Султан», расклеили ориентировки в местах массового скопления людей, ориентировали личный состав отдела полиции Аршалынского района, прочесали местность аула Акбулак, села Ижевское, станции Аршалы. В итоге 9 сентября в лесопосадке в районе вокзала было обнаружено тело пропавшей.
«В этот же день в экстренном порядке управлением здравоохранения Акмолинской области организована междисциплинарная комиссия во главе с руководителем управления здравоохранения, заместителем руководителя территориального департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля, юридических служб. 10 сентября 2021 года руководителем управления Нариманом Сыздыковым был осуществлен обход инфекционного стационара Аршалынской районной больницы. Материально-техническое состояние стационара удовлетворительное. Видеонаблюдение имеется на первом этаже инфекционного стационара. Дополнительно руководителем управления с соблюдением санитарных норм проведена рабочая встреча с коллективом по вопросу строгого соблюдения этики и деонтологии», - говорится в сообщении.
Вместе с тем, для объективного и всестороннего проведения служебного расследования приказом руководителя управления здравоохранения от 10 сентября главный врач Альбина Анюхина временно была отстранена от занимаемой должности.
«Вопрос о передаче сведений о выписке дееспособного пациента доверенным лицам законодательно не определен. Соответственно, медицинскими работниками аршалынской районной больницы нарушений норм действующего законодательства не допущено», - резюмировали в ведомстве.
Напомним, в Акмолинской области было найдено тело пропавшей после выписки из стационара 60-летней женщины. По этому поводу управлением здравоохранения Акмолинской области была создана экстренная комиссия.