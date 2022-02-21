Завершено служебное расследование после инцидента с неблагополучной семьей в Экибастузе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе завершено служебное расследование после инцидента с неблагополучной семьей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ряд чиновников и ответственных лиц понесли дисциплинарную ответственность, двое более не занимают свои должности. Рабочая группа также вынесла рекомендации для недопущения подобных ситуаций.

«По итогам разбирательств от занимаемого поста освобожден заместитель начальника отдела местной полицейской службы Управления полиции Экибастуза С. Кожелдаков, во время служебного расследования уволился руководитель отдела образования Экибастуза С. Майдисаров. Строгий выговор объявили заместителю акима Экибастуза М. Маликовой, заведующей ВОП врачебных амбулаторий городской больницы Аксу Б. Нуралдиновой и участковому отдела МПС Экибастуза Б. Кишеву. Выговор получили главный специалист отдела образования Экибастуза Н. Байгурманова, директор городской больницы Аксу М. Мукашев, участковый врач ПК «Дисконт» М. Алханова, участковые медсестры ПК «Дисконт» А. Сманкулова и А. Жумалиденова. Участковому врачу поликлиники №2 Экибастуза Н. Аждаровой и участковой медсестре поликлиники №2 Экибастуза Б. Ботагозовой объявили замечание», - говорится в Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области.

Начальник МПС управления полиции Экибастуза Т. Кудайбергенов предупрежден о строгом соблюдении должностных обязанностей, а и. о. начальника управления полиции Экибастуза К. Шакаргалиеву указано на имеющиеся недостатки в работе подчиненных.

По итогам своей работы рабочая группа рекомендовала следующее:

1. Управлению образования вместе с органами полиции – ежемесячно проводить сверку данных организаций образования и опорных пунктов полиции по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и увеличить количество специалистов органов опеки и попечительства в отделах образования городов.

2. Управлению координации занятости и социальных программ – утвердить алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам оказания поддержки оказавшимся в трудной жизненной ситуации и разработать типовое положение о деятельности групп оперативного реагирования, раннего выявления, экспертной группы.

3. Управлению здравоохранения – обеспечить реализацию универсально-прогрессивной модели патронажа на участках ВОП с тремя медицинскими сестрами, одна из которых будет заниматься только патронажем беременных и детей раннего возраста.

4. Департаменту полиции – активнее взаимодействовать с общественными и волонтерскими организациями для оперативного обмена информацией и принятия соответствующих мер, усилить работу в части обеспечения регистрации по месту жительства, в том числе временной.

5. Управлению цифровых технологий - рассмотреть вопрос об интеграции баз данных, внести предложение в МЦРиАП РК.

В областную рабочую группу вошли представители профильных управлений и другие эксперты.

Ранее волонтёры Павлодара поделились историей, которая потрясла их.

«По просьбе госорганов города Экибастуза мы выехали на помощь к многодетной семье, у которой они побывали днём. Оперативно сложившись на продукты, памперсы, мыло, собрав запасы того, что уже было в наличии, а также то, что мгновенно выделил спонсор, наши ребята повезли данной семье. В неухоженной квартире находились 4 детей (7 лет, 5 лет, 4 и 3 лет). Все дети были с заболеваниями, не ходячие. У девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длится рвота, у двоих старших деток вывернутые конечности… Как выяснилось: 3 дня не ели, нет продуктов.... Был шок и непонимание: почему все дети с заболеваниями, почему родители их не лечили? И как они, бедные, 3 дня без еды? Детям вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие на место врачи, экстренно госпитализировали детей вместе с матерью. Одежды, обуви в необходимом количестве не было.... Одели детей, во что могли и вынесли из дома», - поделились волонтеры подробностями произошедшего.

По словам волонтеров, бедные дети не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей и были словно Маугли. Со слов матери, их здоровье ухудшалось с каждым годом. А около года назад дети перестали ходить.