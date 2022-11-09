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Завершено расследование в отношении подозреваемого во взятке директора «Астана-Зеленстрой»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Ноября 2022, 14:50
Завершено расследование в отношении подозреваемого во взятке директора «Астана-Зеленстрой»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ТОО «Астана-Зеленстрой» А. Наурызали по факту получения взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наурызали подозревается в том, что 2 сентября т.г. получил денежные средства в сумме 9 млн тенге от директора ТОО «Табиғат НС Сервис» С. Карловой, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам о государственных закупках по озеленению Алматинского и Есильского районов города Астаны.

Предъявленные обвинения Наурызали подтверждаются материалами СОРМ, НСД, показаниями свидетелей и т.д.

Процессуальное задержание А. Наурызали в порядке ст.128 УПК РК не применялось в связи с полным признанием вины.

Итоговое решение о его виновности будет принято судом.


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