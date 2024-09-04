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    11:24, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Завершено расследование в отношении экс-главы «КазАвтоЖол»

    Аскар Муратулы
    Фото: Facebook.com/@Аскар Муратулы

    Главная транспортная прокуратура сделала заявление по бывшему председателю АО«КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    В ведомстве сообщили о завершении расследования в отношении бывшего председателя АО «НК КазАвтоЖол» и генерального подрядчика, подозреваемых в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги «Жаксы — Есиль — Бузулук» включая строительство моста через реку Ишим.

    По версии следствия, руководством АО «НК КазАвтоЖол» незаконно заключен договор способом из одного источника, с оказанием необоснованного предпочтения подрядчику и передачей аванса в размере 200 млн тенге, который использован не по назначению.

    Транспортной прокуратурой дело направлено в суд города Астана.

    В апреле 2024 года в Астане был задержан бывший председатель правления АО «НК „КазАвтоЖол“ Аскар Муратулы. Сообщалось, что его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере через незаконное проведение государственных закупок из одного источника.

    Теги:
    Коррупция КазАвтоЖол Хищение Прокуратура
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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