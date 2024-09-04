Завершено расследование в отношении экс-главы «КазАвтоЖол»

Главная транспортная прокуратура сделала заявление по бывшему председателю АО«КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

В ведомстве сообщили о завершении расследования в отношении бывшего председателя АО «НК КазАвтоЖол» и генерального подрядчика, подозреваемых в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги «Жаксы — Есиль — Бузулук» включая строительство моста через реку Ишим.

По версии следствия, руководством АО «НК КазАвтоЖол» незаконно заключен договор способом из одного источника, с оказанием необоснованного предпочтения подрядчику и передачей аванса в размере 200 млн тенге, который использован не по назначению.

Транспортной прокуратурой дело направлено в суд города Астана.

В апреле 2024 года в Астане был задержан бывший председатель правления АО «НК „КазАвтоЖол“ Аскар Муратулы. Сообщалось, что его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере через незаконное проведение государственных закупок из одного источника.