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Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его замов
25 Августа 2022 16:08

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его замов

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ – Комитетом национальной безопасности РК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е., Осипова М.С. и должностных лиц Акипова Д.М., Бекмурат Н.К. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175 части 1 (Государственная измена), 179 части 3 (Насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса (Превышение власти и должностных полномочий); Ергожина по статьям 179 части 3 (Насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 УК (Превышение власти и должностных полномочий); Осипова по статье 362 части 3 УК (Превышение власти и должностных полномочий); Акипова и Бекмурат по статье 362 части 1 УК (Превышение власти и должностных полномочий). В настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела», - сообщили в КНБ.

Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на период ознакомления до 6 октября 2022 года, Ергожина до 13 октября 2022 года, Осипова до 22 октября 2022 года.


Фото: kazakh-zerno.net




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