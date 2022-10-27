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Завершено расследование трех дел по пыткам в ходе январских событий - Генпрокуратура

Автор:  
Серик Сабеков
27 Октября 2022, 12:09
Завершено расследование трех дел по пыткам в ходе январских событий - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев проинформировал о завершении расследования по трем делам, которые связаны с пытками в ходе январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже фактически завершены расследования фактов смерти трех лиц – это три уголовных дела. Сейчас проходит ознакомление», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что под амнистию не попадают преступления, совершенные по статье УК РК 99 «Убийство», 362 – «Превышение должностных полномочий» и 146 «Пытки».

В ходе январских событий 238 человек погибли, 19 из них были полицейскими и военными.

Ранее начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев сообщал, что пыткам утюгом подверглись 25 человек в ходе расследования январских событий.


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