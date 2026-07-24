Завершено расследование по делу QazConstruction с суммой ущерба в 1,6 млрд тенге

В ВКО завершено расследование одного из наиболее резонансных уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств при реализации социально значимых инфраструктурных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Восточно-Казахстанской области.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований по ВКО Тимур Муканов.

Как установило следствие, в течение нескольких лет должностные лица ТОО QazConstruction организовали преступную схему, позволявшую систематически похищать бюджетные средства через участие в государственных закупках.

В поле зрения следствия оказались 11 государственных контрактов, связанных с реконструкцией и строительством объектов водоснабжения, а также возведением физкультурно-оздоровительных комплексов в девяти населенных пунктах Восточно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областей.

Реализуемые проекты имели важное социальное значение. Они были направлены на развитие инженерной инфраструктуры и обеспечение жителей сельских населенных пунктов качественной питьевой водой. Однако поставленные цели так и не были достигнуты — объекты, которые должны были быть введены в эксплуатацию еще в 2022 году, до настоящего времени не завершены.

Фото: Региональная служба коммуникаций ВКО

В ходе расследования причиненный государству ущерб оценен более чем в 1,6 млрд тенге. Для обеспечения его возмещения по санкции суда наложен арест на имущество и активы на сумму свыше 1,3 млрд тенге.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. К уголовной ответственности привлекаются должностные лица организаций-заказчиков, подрядных организаций, а также представители технического надзора. В департаменте экономических расследований ВКО подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению хищений бюджетных средств, особенно при строительстве социально значимых объектов, остается одним из приоритетных направлений деятельности.

Ранее сообщалось, что уголовные дела о многомиллиардном ущербе дольщикам в Астане направили в суд.