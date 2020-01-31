Завершено расследование по делу «Астана LRT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершено расследование по делу «Астана LRT». Об этом сообщил руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уголовное расследование завершено, начато ознакомление с материалами уголовного дела. Розыскные мероприятия в отношении скрывшихся преступников продолжаются. Установленная сумма ущерба составляет 5,7 миллиардов тенге», – сказал С. Перов.

По его словам, по данному делу привлекаются к ответственности более 10 лиц, в розыске находятся трое. В отношении них проводятся розыскные мероприятия как по линии Интерпола, так и с теми государствами, где они предположительно скрываются.

Среди привлекаемых лиц есть заместитель акима столицы, руководители управлений акимата, должностные лица АО «Астана LRT» и подрядных организаций.

Как сообщил С.Перов, после того, как завершится процесс ознакомления с материалами уголовного дела, оно будет направлено в суд, где будет рассмотрено на открытом судебном заседании.

Напомним, в октябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение активизировать расследование по уголовному делу, связанному со строительством сети легкорельсового транспорта в Нур-Султане.