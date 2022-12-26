Завершено расследование дела Кайрата Боранбаева по хищениям в нацкомпании Qazaq Gaz

26 Декабря 2022, 14:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

«23 декабря 2022 года Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный Национальной компании ущерб возмещен в полном объеме путем перечисления на счета АО «Qazaq Gaz». В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средств обвиняемых на сумму 38 млрд тенге, 15 объектов недвижимости, 3 автотранспортных средства», - говорится в сообщении АФМ.

Агентством продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем.

Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.