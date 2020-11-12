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Завершено  расследование дел по финансовым пирамидам «Гарант 24 Ломбард» и  «Gold company LTD»

12 Ноября 2020 12:55
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Завершено  расследование дел по финансовым пирамидам «Гарант 24 Ломбард» и  «Gold company LTD»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард». Об этом сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным МВД, по этому делу с заявлениями обратились более 17 тысяч граждан (17 045), заявлен ущерб на сумму свыше 22 млрд. тенге.

«В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 51 человек», - уточнил Санжар Адилов.

По данным МВД, у подозреваемых изъято свыше 70 млн. тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест (15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс (кафе-бильярдная).

Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд. тенге.

«Кроме того, завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold company LTD», которое осуществляло свою деятельность за счет привлечения денег граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности, то есть является фактически финансовой пирамидой», - добавил Санжар Адилов.

В ведомстве сообщили, что всего по данному делу поступили заявления от 2529 потерпевших, общий причиненный ущерб составил свыше 1 млрд. 552 млн. 224 тыс. тенге.

В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн. тенге, различная оргтехника, а также около 11 тыс. договоров между гражданами и ТОО «Gold company LTD», на оказание инвестиционных услуг.

Задержаны и арестованы подозреваемые – Казыбаев Р. И граждане Российской Федерации Литвиненко П. и Москвин Ю., целенаправленно прибывшие в РК для осуществления своей преступной деятельности.

В министерстве также отметили, что расследуются уголовные дела и в отношении других организаторов финансовых пирамид, по которым будет объективные процессуальные решения и виновные лица понесут заслуженное наказание («Questra World», «Tele Trade Central Asia», «Indigo-24 Evolution», «Айлин Форевер Казахстан» и т.д.).


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Автор:

Серик Сабеков

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