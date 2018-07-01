Завершено присоединение Qazkom к Halyk Bank

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершено присоединение АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный банк Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу объединенного Halyk Bank.

«АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» сообщают, что 28 июля 2018 года был подписан Передаточный акт по состоянию за 27 июля 2018 года», - говорится в сообщении объединенного банка.

Как поясняется, указанный Передаточный акт является юридическим оформлением факта передачи Народному банку всего имущества, всех прав и обязательств Казкоммерцбанка в рамках добровольной реорганизации Народного банка и Казкоммерцбанка в форме присоединения Казкоммерцбанка к Народному банку.



По словам председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметовой, был завершен большой процесс, который длился более полутора лет, начиная со вступления в переговоры, процедуры due diligence (комплексной финансовой проверки) предшествующей приобретению акций Казкоммерцбанка, совершения самой сделки, и наконец, последующей интеграции и объединения двух банков.



«Все мероприятия по переходу Народного банка и Казкоммерцбанка на единую технологическую платформу завершены в полном соответствии с графиком. Наступает новый этап в истории Народного банка и всего финансового сектора Казахстана», - отметила она.



Как сообщается, решения об утверждении Передаточного акта были приняты 26 июля 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров Народного банка, внеочередном общем собрании акционеров Казкоммерцбанка и совместном общем собрании акционеров Казкоммерцбанка и Народного банка.



Согласно решению акционеров было размещено 758 687 723 простых акций Народного банка среди акционеров Казкоммерцбанка (за исключением Народного банка) в обмен на простые акции Казкоммерцбанка. Таким образом, процесс передачи Казкоммерцбанком всего имущества, всех прав и обязательств Казкоммерцбанка Народному банку завершен. Этому предшествовало получение предварительного разрешения Национального банка РК.



Кроме того, Народный банк и Казкоммерцбанк завершили все необходимые технологические работы, в результате которых клиенты Казкоммерцбанка и Народного банка теперь могут обслуживаться во всех филиалах и отделениях Народного банка. Дочерние организации Казкоммерцбанка становятся дочерними организациями Народного банка.