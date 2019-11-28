Завершено голосование проекта «Елорда жастары сыйлығы 2019»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилось голосование за номинантов проекта «Елорда жастары сыйлығы 2019». Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения 8 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Напомним, голосование проходило с 6 по 26 ноября 2019 года. В системе голосования зарегистрировано около 100 000 избирателей.

«Елорда жастары сыйлығы 2019» - это масштабный проект, который проводится в рамках Года молодежи при участии акимата города Нур-Султана в целях поддержки активной молодежи столицы и формирования образа успешных молодых людей.

Цель проекта – демонстрация достижений столичной молодежи, создание условий для получения достойной тому награды, их популяризация среди населения, формирование конкурентоспособных и высокопрофессиональных специалистов.

В проекте «Елорда жастары сыйлығы 2019» приняла участие молодежь Нур-Султана в возрасте от 14 до 29 лет в следующих номинациях: «Наука», «современное творческое искусство», «Журналистика», «общественная деятельность», «Спорт, Кино и театр», «Эстрада», «Лучший работник социальной сферы», «Лучший работник производства», «Молодой предприниматель», «волонтеры года», «Студент года», «Лучший государственный служащий», «Лучший молодежный театр», «Национальное искусство».

Имена победителей озвучат на торжественной церемонии награждения, которая состоится 8 декабря. Каждый победитель проекта получит в награду денежную премию и специальную статуэтку.