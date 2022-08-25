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    18:55, 24 Август 2022 | GMT +6

    Завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы - Антикор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое - под домашним арестом.

    «В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге или более 500 млн долларов США. В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. B стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге или более 900 лн долларов США», - сообщили в Антикоррупционной службе.




    Фото из открытых источников

    Теги:
    Борьба с коррупцией Правоохранительные органы
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