Завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы - Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое - под домашним арестом.

«В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге или более 500 млн долларов США. В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. B стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге или более 900 лн долларов США», - сообщили в Антикоррупционной службе.









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