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Завершено досудебное расследование в отношении Елжана Биртанова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июля 2021, 09:48
Завершено досудебное расследование в отношении Елжана Биртанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Биртанов и Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения.

Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения.

На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами.

Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США или 1,5 млрд тенге.

Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

7 июля объявлено об окончании досудебного расследования и начато ознакомление с материалами уголовного дела.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.


Борьба с преступностью   Коррупция   Минздрав РК   Другие государственные органы   Судебный процесс   Елжан Биртанов  
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