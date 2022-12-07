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Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня

7 Декабря 2022, 13:07
Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В школе № 10, детских садах №25 и № 4 города Экибастуза ведут работы по внутренней системе теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня теплоснабжение подведено к оставшимся трем объектам: школе № 10, детским садам № 25 и № 4. На объектах ведутся работы по внутренней системе теплоснабжения, то есть замене стояков и радиаторов отопления», - сообщили в акимате Павлодарской области.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы по подаче тепла на социальных объектах города Экибастуза.

«Завершение работ ожидается сегодня в течение дня», - добавили в администрации.


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