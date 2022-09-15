Завершена подготовка к отопительному сезону 85% жилых домов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе подготовки к отопительному сезону сообщил заместитель руководителя столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Багдат Байсадыков в прямом эфире на странице акимата в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В полном объеме завершены гидравлические испытания магистральных сетей теплоснабжения, подготовка котельных в жилых массивах и автономных источников отопления социальных объектов. Завершено техническое обслуживание электрических подстанций, подготовлены все сети водоснабжения и водоотведения. Вместе с тем, продолжаются работы по капитальному ремонту тепловых и электросетевых объектов. Работы на этих сетях и сооружениях планируется завершить до конца сентября, согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона. Хочу отметить, что данные работы не препятствуют началу отопительного сезона», – сказал Б.Байсадыков.

По его словам, на стадии завершения находится подготовка к отопительному сезону объектов образования, здравоохранения, работы по которым планируется завершить до 23 сентября. По жилому фонду готовность составляет 85%, готовы 2 557 домов, из 2 999. Акиматом, совместно с обслуживающими домами, проводится активная работа по подготовке жилого фонда к отопительному сезону.

Обращаясь к жителям домов, подготовка которых не завершена, Б.Байсадыков попросил их принять активное участие в этой работе. Нужно принимать участие в общих собраниях, независимо от того, являются ли жильцы собственниками квартир или арендаторами, а также участвовать в сборе необходимых средств.