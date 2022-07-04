4 Июля 2022 13:49

Завершен срок выплаты гарантийного возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 июля текущего года завершился срок выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «Capital Bank Kazakhstan». Об этом сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов (далее – КФГД), передает МИА «Казинформ».

За год вкладчикам ликвидируемого банка КФГД выплатил порядка 1,6 млрд тенге, что составляет более 92 % от общей суммы гарантии по банку. Максимальная сумма выплат составила 15 млн тенге, минимальная – до 10 тенге. Выплата гарантийного возмещения производилась, как в отделениях банка-агента АО «Евразийский банк», так и КФГД – при подаче заявления онлайн.

Ранее КФГД информировал вкладчиков о дате завершения 3 июля 2022 года срока выплат гарантийного возмещения и перечислении в ЕНПФ суммы гарантии, невостребованной вкладчиками.

В настоящее время, как отметили в КФГД, в соответствии с законодательством РК проводятся мероприятия по перечислению на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ невостребованных сумм гарантийного возмещения. Зачисление денег будет произведено до 2 августа текущего года (включительно), о чем КФГД и ЕНПФ сообщат дополнительно.

«После истечения срока выплаты граждане вправе обратиться за получением возмещения, даже если невостребованная сумма была перечислена в ЕНПФ. Этой возможностью могут воспользоваться только те вкладчики, которые по уважительной причине не успели обратиться за выплатой в установленный срок. Для этого вкладчику необходимо подать в КФГД письменное заявление, приложив к нему документы, которые подтверждают наличие одной из уважительных причин», - добавил Председатель КФГД Адиль Утембаев.

Глава КФГД уточнил, что согласно закону, получить гарантируемые депозиты после завершения срока выплат могут вкладчики, которые в период срока выплат находились на воинской службе, за пределами Казахстана, в местах лишения свободы, принимали наследство или имели иные причины, установленные судом.

КФГД завершил выплаты вкладчикам по всем девяти ликвидируемым в Казахстане банкам.

Более подробная информация доступна по бесплатному номеру 1460. Также можно направить вопросы на info@kdif.kz или в Telegram-чате @kdif_ask. Кроме того, вся информация о системе гарантирования депозитов размещена на официальном сайте КФГД.