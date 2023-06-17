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Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 09:18
Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В области Абай завершили сбор средств для пострадавших от лесных пожаров. Соответствующее объявление опубликовала пресс-служба областного акимата в Telegram, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы! Общественный фонд «Ақ Ертіс» выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв по сбору средств и гуманитарной помощи для семей погибших и пострадавших от пожара в Бородулихинском районе области Абай. Благодаря сплоченности всех казахстанцев за считанные дни было собрано достаточно средств для оказания всесторонней помощи всем семьям погибших и пострадавших от пожара. Поэтому, во избежание каких-либо спекулятивных действий мошенников, информируем всех о ЗАВЕРШЕНИИ сбора средств общественным фондом «Ақ Ертіс» на вышеуказанные цели. Для обеспечения объективности и прозрачности при распределении собранных средств, во взаимодействии с соответствующими уполномоченными комиссиями Фондом будет выработан единый подход в оказании помощи», - говорится в сообщении.

Благотворительность   Абайская область   Пожар в области Абай  
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