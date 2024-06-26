Завершен ремонт трассы на Баянаул: возведен железобетонный трехпролетный мост

В Павлодарской области завершили ремонт трассы, ведущей к Баянаульскому национальному природному парку. Это дорога Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ульяновск, передает корреспондент агентства Kazinform.

Раньше состояние трассы было неудовлетворительным. Завершение ремонта облегчит жизнь как местным жителям, так и туристам, которых привлекают баянаульские красоты.

Всего в этом году отремонтируют 4 участка трассы. С 100-го по 105 километр уже проведен капитальный ремонт, на трех других участках ограничатся средним ремонтом. Также в целях безопасности возвели железобетонный трехпролетный мост длиной 69 метров, обновили водопропускные трубы — старые не справлялись с потоком талых вод весной.

— На автодороге Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара на 100-105 километрах завершены строительно-монтажные работы, установлены тросовые ограждения, нанесена разметка и установлены соответствующие знаки. Объект введен в эксплуатацию, — рассказал замдиректора павлодарского филиала «Казавтожол» Алексей Логвиненко.

Работы приводились подрядной организацией ТОО «КазГерСервис» с использованием местных стройматериалов. Позже специалисты павлодарского филиала Национального центра качества дорожных активов отобрали 30 проб асфальтового покрытия и проверили, насколько ровной стала дорога после капитального ремонта. Все в рамках нормы.

На трассе выявили 3 локальных участка, где покрытие разрушалось. Подрядчик проблему уже устранил.

В этом году в Баянаульской курортной зоне рассчитывают принять больше 200 тысяч отдыхающих. Это не только павлодарцы и жители соседней Карагандинской области, но и астанчане и иностранцы. В скором времени в Баянаульском районе на подъезде к озеру Сабындыколь обещают построить смотровую площадку, а пляж благоустроят по примеру Павлодара, установив деревянные шезлонги, дешевые, зонты и выложив дорожки. При этом, если трассу до Баянаула отремонтировали, внутрипоселковые дороги — не в лучшем состоянии.