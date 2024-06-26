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    01:42, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Завершен ремонт трассы на Баянаул: возведен железобетонный трехпролетный мост

    дороги
    Фото: Наццентр качества дорожных активов по Павлодарской области

    В Павлодарской области завершили ремонт трассы, ведущей к Баянаульскому национальному природному парку. Это дорога Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ульяновск, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Раньше состояние трассы было неудовлетворительным. Завершение ремонта облегчит жизнь как местным жителям, так и туристам, которых привлекают баянаульские красоты.

    Всего в этом году отремонтируют 4 участка трассы. С 100-го по 105 километр уже проведен капитальный ремонт, на трех других участках ограничатся средним ремонтом. Также в целях безопасности возвели железобетонный трехпролетный мост длиной 69 метров, обновили водопропускные трубы — старые не справлялись с потоком талых вод весной.

    — На автодороге Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара на 100-105 километрах завершены строительно-монтажные работы, установлены тросовые ограждения, нанесена разметка и установлены соответствующие знаки. Объект введен в эксплуатацию, — рассказал замдиректора павлодарского филиала «Казавтожол» Алексей Логвиненко.

    Работы приводились подрядной организацией ТОО «КазГерСервис» с использованием местных стройматериалов. Позже специалисты павлодарского филиала Национального центра качества дорожных активов отобрали 30 проб асфальтового покрытия и проверили, насколько ровной стала дорога после капитального ремонта. Все в рамках нормы.

    На трассе выявили 3 локальных участка, где покрытие разрушалось. Подрядчик проблему уже устранил.

    В этом году в Баянаульской курортной зоне рассчитывают принять больше 200 тысяч отдыхающих. Это не только павлодарцы и жители соседней Карагандинской области, но и астанчане и иностранцы. В скором времени в Баянаульском районе на подъезде к озеру Сабындыколь обещают построить смотровую площадку, а пляж благоустроят по примеру Павлодара, установив деревянные шезлонги, дешевые, зонты и выложив дорожки. При этом, если трассу до Баянаула отремонтировали, внутрипоселковые дороги — не в лучшем состоянии.

    Теги:
    Регионы Казахстана Трассы Павлодарская область Ремонт дорог
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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