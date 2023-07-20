Завершен ремонт пути в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия КТЖ отремонтировано порядка 600 км железнодорожного пути. Это на 100 км больше объема аналогичного периода прошлого года. Активные ремонтные работы на магистральной сети продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

На сегодняшний день завершены работы по оздоровлению пути на участке Мойынты – Караганда – Астана. Комплексный ремонт здесь проводился на протяжении 2,5 месяцев. Выполнен трудоёмкий объем работ. Проведена глубокая очистка загрязненного балласта на 76 км пути. Заменено 78 тысяч старых железобетонных шпал, уложены 22 комплекта стрелочных переводов, восстановлены 457 мест по целостности рельсовых плетей и др. С применением специальных машин проведены выправочные работы 116 км пути.

Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 1 126 км железнодорожной магистрали, из которых 557 км - капитально.

Напомним, что ранее сообщалось об участившихся задержках поездов в связи с обновлением путей с целью повышения эффективности перевозочного процесса и увеличения маршрутных скоростей поездов.