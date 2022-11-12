РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:01, 12 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Завершен ремонт одного из причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12 ноября 2022 на морском терминале КТК запущено в эксплуатацию ВПУ-1, работы по замене танка плавучести завершены в полном объеме. Выполнены гидростатические испытания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Каспийского трубопроводного консорциума.

    Ранее сообщалось, что КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. Остановка была рекомендована производителем ВПУ, компанией IMODCO и контролирующим безопасную эксплуатацию устройств классификационным обществом ABS.

    В марте оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма, сообщила 22 марта пресс-служба компании КТК.

    Министр энергетики Болат Акчулаков сообщал ранее, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует запустить два выносных причальных устройства к 15 октября.

    Затем он назвал причину затягивания сроков ремонтных работ Каспийского трубопроводного консорциума.

    Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, как повлияла авария на КТК на экспорт казахстанской нефти.

    «Но, в целом, учитывая, что у нас на Кашагане был ремонт, связанный с аварией в газосепарационной установке, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском газо-перерабатывающем заводе Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу углеводородов и газа. Этот ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть сколько мы производили, столько и экспортировали», - пояснил Алихан Смаилов.

    «Что касается поступлений в бюджет, то мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет и Национальный фонд. В Национальный фонд у нас, например, по году были запланированы поступления от нефтяного сектора в 3,9 млн тенге, и, мы видим, что по итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов.

    «В настоящий время осуществляется подготовка к замене танка плавучести ВПУ-2», – говорится в публикации пресс-службы КТК.


    Фото:portnews.ru


    Теги:
    Каспийское море Нефть Энергетика Нефть/газ
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!