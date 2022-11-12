Завершен ремонт одного из причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12 ноября 2022 на морском терминале КТК запущено в эксплуатацию ВПУ-1, работы по замене танка плавучести завершены в полном объеме. Выполнены гидростатические испытания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее сообщалось, что КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. Остановка была рекомендована производителем ВПУ, компанией IMODCO и контролирующим безопасную эксплуатацию устройств классификационным обществом ABS.

В марте оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма, сообщила 22 марта пресс-служба компании КТК.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщал ранее, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует запустить два выносных причальных устройства к 15 октября.

Затем он назвал причину затягивания сроков ремонтных работ Каспийского трубопроводного консорциума.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, как повлияла авария на КТК на экспорт казахстанской нефти.

«Но, в целом, учитывая, что у нас на Кашагане был ремонт, связанный с аварией в газосепарационной установке, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском газо-перерабатывающем заводе Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу углеводородов и газа. Этот ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть сколько мы производили, столько и экспортировали», - пояснил Алихан Смаилов.

«Что касается поступлений в бюджет, то мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет и Национальный фонд. В Национальный фонд у нас, например, по году были запланированы поступления от нефтяного сектора в 3,9 млн тенге, и, мы видим, что по итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов.

«В настоящий время осуществляется подготовка к замене танка плавучести ВПУ-2», – говорится в публикации пресс-службы КТК.

Фото:portnews.ru