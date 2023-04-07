Завершен ремонт на Шымкентском НПЗ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 7 апреля Шымкентский НПЗ (ТОО «ПКОП») завершил планово-предупредительные работы (ППР). В соответствии с графиком на предприятии должны были продлиться с 15 марта по 8 апреля текущего года. Однако ТОО «ПКОП» завершило работы раньше срока и приступило к выпуску продукции для внутреннего рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазМунайГаз».

«В соответствии с планом в апреле ПКОП должен переработать 366 тысяч тонн нефти. Запланировано производство бензина в объеме 110,1 тысячи тонн, дизтоплива – 114,8 тысячи тонн, сжиженного нефтяного газа – 15,1 тысячи тонн, авиатоплива – 19,3 тыс. тонн, мазута – 77,6 тысячи тонн. Необходимо отметить, что все ремонтные мероприятия были выполнены вовремя, а некоторые с опережением. Так, установка первичной перегонки нефти выведена на рабочий режим на сутки раньше, каталитического крекинга - на 5 суток раньше запланированного срока. В объем работ вошли замена, восстановление отдельных частей и регулировка оборудования установок первичной перегонки нефти, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива, гидроочистки керосина, каталитического крекинга», - пояснили в компании.

По ее данным, в ходе ремонта задействованы 22 подрядные организации и 1305 привлеченных специалистов. Цель проведенных работ - гарантированное обеспечение работоспособности оборудования завода. Согласно требованиям Закона «О гражданской защите» проведены техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов.

По итогам 2022 года Шымкентский НПЗ переработал рекордные 6,2 млн тонн нефти. Ранее руководством страны поставлена задача по расширению производственных мощностей завода и увеличению объемов переработки до 12 млн тонн в год.