Завершён ремонт карагандинского Дворца культуры горняков

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском Дворце культуры горняков окончены ремонтные работы. Обновлены помещения для кружков, сцена и её оборудование, зрительный зал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора Жаруллы Акишева, на сегодня можно сказать, что дворец готов принять своих зрителей.

«Сцена была переоборудована и отремонтирована. Здесь мы заменили штанкетное оборудование, так как старое было в аварийном состоянии. Его привезли из Беларуси. Впервые в Казахстане такое оборудование установили у нас. На сцене заменили пол и постелили новый линолеум, а также специальное покрытие. На сегодня сцена готова к работе», – рассказал Жарулла Акишев.

В зрительном зале, рассчитанном на 750 человек, обновлены стены и потолок, уложен новый ковролан, кресла прошли химическую чистку.

Сделан ремонт и в помещениях для кружков, гардеробе и уборных. Установлены пандусы и оборудован санузел для людей с ограниченными возможностями.

Также во дворце частично заменили трубы водо- и теплоснабжения. Сделан текущий ремонт кровли. Проведены работы по монтажу и запуску новой системы вентиляции здания.

«У нас работают 26 кружков, в них занимаются около 700 человек. Это дети и взрослые. Сейчас ждём решения надзорных органов. Когда все ремонтные работы примут, мы проведём торжественное открытие ДКГ с участием наших коллективов», – добавил Жарулла Акишев.

На сегодня остаётся вопрос по ремонту фасадной части Дворца культуры горняков. Скульптуры на здании находятся не в лучшем состоянии – им тоже требуется обновление.