Завершен прием заявок по программе «Алматы жастары»: подано более 9 тысяч заявлений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершен прием заявлений для участия в городской программе льготной ипотеки «Алматы жастары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что в этом году по жилищной программе будет выдано 1000 квартир. Также в этом году увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге.

Для участия в программе было подано 9 741 заявление. Больше всего заявлений подано от работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов.

Напомним, жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году. В ней могли участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет.