Завершен первый этап республиканской операции «Дәрмек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С целью выявления нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров МВД на территории республики проведена масштабная спецоперация «Дәрмек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

За 5 дней проведения мероприятия проверено около 700 предприятий и организаций, использующих эти вещества в своей деятельности.

Выявлено 102 правонарушения в сфере оборота подконтрольных веществ, по которым начаты административные производства, в том числе 38 нарушений требований технической укрепленности объектов и помещений, где они хранятся.

Все наркосодержащие препараты, хранившиеся или реализуемые в нарушение действующего законодательства, - 1200 ампул наркотических средств и более 1800 таблеток и 200 ампул психотропных веществ, - изъяты из оборота.

С учетом распространения так называемой «аптечной» наркомании, в ходе операции «Дармек» полицейские были ориентированы на выявление безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, которые могут использоваться для получения состояния опьянения, схожего с наркотическим, и вызывающие привыкание.

Выявлено 53 факта безрецептурного отпуска таких подучетных препаратов в аптеках страны и 2 факта незаконной фармацевтической деятельности.

Так, в Жамбылской области задержана 30-летняя жительница города Тараза, которая организовала торговлю такими препаратами по месту жительства. У нее изъято 1550 таблеток трамадола (наркотического лекарственного вещества опийного ряда) и 110 таблеток сомнола, подлежащих отпуску строго по рецепту врача.

Второй факт торговли «с рук» выявлен в г.Балхаше, где задержана местная жительница при попытке реализации сильнодействующего препарата.

В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по факту незаконной фармацевтической деятельности.

Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в территориальные подразделения фармацевтического контроля органов здравоохранения.