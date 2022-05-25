25 Мая 2022 21:03

Завершен первый этап работы медиашколы республиканской телерадиокорпорации «Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При участии министра информации и общественного развития Аскара Умарова прошла церемония вручения сертификатов первым выпусникам медиашколы телевизионных специалистов при РТРК «Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РТРК.

Первая республиканская медиашкола в отечественном информационном пространстве, созданная при телерадиоканалах корпорации «Казахстан», заработала в ноябре 2021 года. В течение семи месяцев практические курсы на бесплатной основе проходили 30 студентов казахстанских вузов, изучающие журналистику, кино и телевидение, режиссуру.

Во время подведения первых итогов работы медиашколы и вручения сертификатовобъявлены имена участников, которые по результатам обучения смогут получить работу или попасть в кадровый резерв АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

«Другие отечественные государственные СМИ также должны приобрести опыт обучения молодых специалистов, давать им возможность стажировок во время учебы и помогать быстрее вникать в специальность», — заявил министр информации и общественного развития Аскар Умаров.

«Это важно для развития всей медиаиндустрии, которая меняется каждый день. Еще один важный проект республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» - школа анимации для особенных детей канала Balapan», - сказал министр Аскар Умаров.

Семь лучших выпускников ужеполучили возможность начать свою телевизионную карьеру на национальном канале Qazaqstan и на канале Abai TV:

- студентка IV курса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Абылкайырова Гульзада –программа «Таңшолпан»;

- студентка IV курса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Маралбай Сандугаш - программа «Таңшолпан»;

- студентка IV курса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Тугелбай Алия –программа «1001 түн»;

- студентка IV курса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Камзина Мадина –программа «1001 түн»;

- студентка IV курса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Алимхан Ажар –отдел анонсов;

- студентка IV курса Карагандинского университета им. Е.А. Букетова Ерболат Айбота – отдел «Алтын қор»;

- студентка IV курса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Алпысбай Айна – телеканал «Abai TV».

В кадровый резерв РТРК «Казахстан» попали следующие выпускники медиашколы:

- студентка III курса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Айтбай Аймереке;

- студент III курса Казахского национального университета искусств Куаныш Өмірбек;

- студент III курса Астана IT университета Бекзат Бердібек;

- студент IV курса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Ансаган Ермек.

«Наша цель — поделиться накопленным опытом и знаниями, заложить традицию преемственности поколений. Поэтому РТРК «Казахстан» продолжит работу медиашколы для специалистов телевидения на постоянной основе. Корпорация «Казахстан» как крупнейшее СМИ страны готова поддержать молодых специалистов, которые только начинают свою карьеру», - отметила председатель правления Ляззат Танысбай.

О сроках приема заявок на участие во втором этапе обучения в медиашколе будет объявлено дополнительно.



