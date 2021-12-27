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Завершающий пуск 2021 года с Байконура покажут в прямом эфире

27 Декабря 2021 11:17
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Завершающий пуск 2021 года с Байконура покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня на космодроме Байконур резервный день в подготовке к запуску новой группировки космических аппаратов OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb была установлена на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур 24 декабря 2021 года.

Успешно завершены генеральные испытания на функционирование систем стартового комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя и ее полета, а также проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка ракетным топливом. Сегодня состоится заседание комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя топливом и пуске в назначенное время, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Как сообщалось, этим запуском Байконур завершит пусковую программу уходящего года. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 27 декабря в 19:10 по времени Нур – Султана.

Запуск последнего пуска 2021 года с космодрома Байконур покажут в прямом эфире, трансляция начнется на сайте Роскосмоса в 18 часов по времени Нур-Султана.



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#Кызылординская область   #Освоение космоса   #Байконур   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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