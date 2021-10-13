Завершается уголовное дело по факту сбыта наркотиков участниками группы «MadMEN»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело по факту распространения наркотиков участниками группы «MadMEN» на стадии завершения. Об этом рассказал начальник Департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК, полковник полиции Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На стадии завершения находится уголовное дело по нашумевшему факту распространения синтетических наркотиков ОПГ из восьми участников под руководством Хвана Р.И. - директора музыкальной группы «MadMEN». В результате отработки, проходившей с января по апрель текущего года, изъято свыше 1,3 кг синтетического наркотика «мефедрон», - пояснил полковник полиции Ерлан Омарбеков.

Также спикер проинформировал о том, что всего за 9 месяцев этого года полицией выявлено 1929 наркопреступлений, в том числе 1136 фактов сбыта и 326 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Пресечена деятельность 7 организованных преступных групп. Возбуждено 13 уголовных дел за создание и руководство ОПГ.

Изъято более 12 тонн различных видов наркотиков, в том числе 4,9 кг героина, более 9 тонн марихуаны, 376 кг гашиша и 107 кг синтетических наркотиков.

Напомним, в апреле за изготовление и сбыт наркотиков участников музыкальной группы задержали в Алматы.