+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 384.40 EUR 427.88
RUB 6.14 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Завершается реконструкция очистных сооружений в Степногорске

19 Декабря 2019 07:35
Поделиться:
Завершается реконструкция очистных сооружений в Степногорске

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На начало 2020 года ожидается окончание реконструкции очистных сооружений на водохранилище «Сопка–305» в городе Степногорске. Сейчас готовность объекта составляет 90%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

Новости по теме

Алтай Кульгинов назвал основные причины аварий сетей водоснабжения и электричества в столице
56 млн. тенге выделили на ремонт обводнительных каналов в Атырауской области В Павлодарской области завершили строительство Майского группового водопровода Еще 14 сел Костанайской области обеспечат питьевой водой

Уже сегодня на водохранилище завершены монтажные работы на фильтровальных и насосных станциях, в теплопункте и здании КПП. Близится к завершению установка последних единиц технологического оборудования, обустройство сетей электроснабжения и техобслуживание резервуаров воды. Стоимость проекта, реализуемого по программе «Нұрлы жол», составляет почти 5,6 млрд. тенге.

–Данный проект отличается своей инновационностью. За счет внедрения современных технологий улучшится качество питьевой воды для горожан, – говорит руководитель отдела строительства и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения Управления энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Акмолинской области Нуржан Бостан.

На протяжении всего периода строительства работа подрядной организации контролировалась руководством Акмолинской области и облуправления энергетики и ЖКХ.

Фото: ru.wikipedia.org

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, ЖКХ, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив