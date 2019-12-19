Завершается реконструкция очистных сооружений в Степногорске

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На начало 2020 года ожидается окончание реконструкции очистных сооружений на водохранилище «Сопка–305» в городе Степногорске. Сейчас готовность объекта составляет 90%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

Уже сегодня на водохранилище завершены монтажные работы на фильтровальных и насосных станциях, в теплопункте и здании КПП. Близится к завершению установка последних единиц технологического оборудования, обустройство сетей электроснабжения и техобслуживание резервуаров воды. Стоимость проекта, реализуемого по программе «Нұрлы жол», составляет почти 5,6 млрд. тенге.

–Данный проект отличается своей инновационностью. За счет внедрения современных технологий улучшится качество питьевой воды для горожан, – говорит руководитель отдела строительства и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения Управления энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Акмолинской области Нуржан Бостан.

На протяжении всего периода строительства работа подрядной организации контролировалась руководством Акмолинской области и облуправления энергетики и ЖКХ.

Фото: ru.wikipedia.org