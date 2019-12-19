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Завершается процедура подтверждения очереди в детсады столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 19 на 20 декабря 2019 года будет завершена процедура подтверждения заинтересованности заявителей, состоящих в очереди системы распределения мест в дошкольные организации образования («чистка»). Об этом Управление образования столицы сообщило на своей странице в Facebook.
«В указанное время все неактуальные заявления будут сняты с очереди и помещены в стоп-лист. Впоследствии заявители, желающие восстановить свои заявления, смогут сделать это в личном кабинете», - отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в Управлении образования, на подтверждение заинтересованности было дано два месяца. Это объявление касается всех пользователей, которые не проявляли активность более одного года. Дата истечения срока заявления указана в личном кабинете (раздел «Мои заявления»).
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