Завершается процедура подтверждения очереди в детсады столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 19 на 20 декабря 2019 года будет завершена процедура подтверждения заинтересованности заявителей, состоящих в очереди системы распределения мест в дошкольные организации образования («чистка»). Об этом Управление образования столицы сообщило на своей странице в Facebook.

«В указанное время все неактуальные заявления будут сняты с очереди и помещены в стоп-лист. Впоследствии заявители, желающие восстановить свои заявления, смогут сделать это в личном кабинете», - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в Управлении образования, на подтверждение заинтересованности было дано два месяца. Это объявление касается всех пользователей, которые не проявляли активность более одного года. Дата истечения срока заявления указана в личном кабинете (раздел «Мои заявления»).