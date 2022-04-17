Завершается отопительный сезон для школ и жилых домов в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе с сегодняшнего дня завершается отопительный сезон для школ и жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Aqtobe su-energy group».

Для принятия решения о завершении отопительного сезона, необходимо, чтобы среднесуточная температура наружного воздуха пять суток подряд составляла не ниже +10 градусов.

«Акиматом Актобе принято решение завершить подачу тепла в жилые дома, школы с воскресенья, 17 апреля. А для дошкольных и медицинских учреждений отопительный сезон завершится 28 апреля», - сообщили в пресс-службе АО «Aqtobe su-energy group».

В период с 11 по 13 мая по городу Актобе будет временно прекращена подача горячего водоснабжения из-за проведения ежегодных весенних гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, которые АО «Aqtobe su-energy group» проведет совместно с АО «Актобе ТЭЦ».

Систему отопления проверяют дважды в год: весной – после завершения отопительного сезона, и осенью – перед началом нового. Что дает возможность обнаружить ее «слабые» места, и в летний период устранить имеющиеся неполадки.