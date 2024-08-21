Завершается отбор кандидатов в региональный кадровый резерв Карагандинской области

В Карагандинской области идут завершающие этапы отбора в региональный кадровый резерв. 43 кандидата, прошедшие оценку компетенции, допущены к структурированному интервью в комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Теперь кандидатам предстоит пройти следующий этап отбора — защиту проектов. Окончательный список резервистов будет состоять уже из 25 человек. Все они смогут претендовать на занятие вакантных должностей на госслужбе.

Фото: акимат Карагандинской области

С успешным прохождением этапов конкурса резервистов поздравил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

— Вы смогли выполнить сложные задачи и предложить нестандартные решения. Это позволяет открыть вам путь в разные области. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что нашей стране нужны молодые специалисты, которые активно способствуют дальнейшему развитию и процветанию страны. Искренне желаю вам успешно защитить проекты и приглашаю внести свой вклад в развитие Карагандинской области, — сказал глава региона.

Всего в конкурсе участвовало 364 человека. Кадровая комиссия отбирала кандидатов по семи направлениям: индустрия и промышленность, социальная сфера, агропромышленный комплекс и земельные отношения, экология, экономика и финансы, ЖКХ и инфраструктура, цифровизация.

Фото: акимат Карагандинской области

Принять участие могли жители Казахстана не старше 35 лет. Главное — наличие высшего образования и стаж работы не менее 3 лет.

Фото: акимат Карагандинской области

Среди претендентов Ахмет Дауленбай. Он подготовил проект по очистке города от мусора.

— Я разработал проект по внедрению вендинговых аппаратов для сбора и сортировки ТБО. Каждый день езжу по своему району и вижу, что пора что-то менять. Люди жалуются на мусор, особенно есть проблема с твердыми бытовыми отходами. Хочу сделать Караганду чище. Надеюсь, мой проект изменит жизнь горожан к лучшему. Ну, а всем резервистам желаю удачи. Пусть победит сильнейший! — сказал Ахмет Дауленбай.

Основная цель регионального кадрового резерва — формирование в области пула управленцев из числа талантливой молодежи.

Фото: акимат Карагандинской области

Напомним, кто может принять участие в отборе в региональные кадровые резервы - в материале агентства Kazinform.

Формирование регионального молодежного кадрового резерва поможет создать тот аппарат власти, который будет максимально близок к народу. Таким мнением поделился член общественного совета Костанайской области, кандидат философских наук, председатель научной экспертной системы группы при АНК Денис Качеев.