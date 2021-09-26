Завершается обустройство первого участка нового терренкура на реке Есентай в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства новой городской променадной зоны, передает МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким мегаполиса поделился некоторыми деталями строительства.

«Новый городской променад на реке Есентай приобретает свои очертания. Завершено берегоукрепление и устройство пешеходных дорожек на первом участке в 1,8 км. Общая протяженность пешеходной зоны вдоль русла реки Есентай от вододелителя до улицы Жамакаева - 4,2 км», - написал Б. Сагинтаев.

По его словам, на набережной уже установили фонари освещения, игровые детские и спортивные площадки.

«Установили фонари освещения, игровые детские и спортивные площадки. Идет озеленение, высаживаются более 3 тыс. кустарников и порядка 3 тыс. кв. м многолетних растений. Вяз шершавый, шаровидные акация и клен, можжевельник и даже лавандовое поле создадут уникальный микроклимат, насытят воздух фитонцидами. Построено 800 м деревянной пешеходной тропы и 1,6 км асфальтовой дорожки», - отметил аким города.

Б. Сагинтаев обратил внимание на необходимость устройства смотровых площадок и скамеек из экологичных материалов с открытым видом на реку. «Уверен, это место станет одним из любимых для алматинцев», - написал аким Алматы.

Как сообщила руководитель управления зеленой экономики города Наталья Ливинская, строительство пешеходной зоны, начавшееся в прошлом году, осложнено непростым природным ландшафтом.

«Течение реки Есентай в этом месте очень бурное, особенно в паводковые периоды. Поэтому аким Алматы Б. Сагинтаев поставил задачу по устройству променадной зоны и укреплению русла реки с максимально возможным сохранением природной среды этого места», - отметила Н. Ливинская, дополнив, что каждая деталь скрупулезно обсуждалась с экспертами.

Благодаря новому проекту ранее благоустроенная набережная реки Есентай от пр. аль-Фараби будет продолжена до вододелителя, а в перспективе и выше до Медеу. Таким образом, горожане смогут совершать прогулки из города в горы в комфортных условиях.

«Реки Алматы – уникальные сокровища города, вдоль которых мы создаем благоустроенные общественные пространства для активного и полезного отдыха горожан. Если в городе набережная реки Есентай более урбанистична, то на участке выше Жамакаева мы постарались сохранить ее в первозданном виде, гармонично вписав скамейки и зоны активного отдыха», - подчеркнула руководитель управления.

Эксперт по развитию городских пространств Дархан Туртаев отметил, что развитие пешеходных зон важно для мегаполиса, так как они связывают его разные части и помогают взаимодействию горожан, объединяют их.

«В большом городе много различных общественных кластеров, например, частного сектора со своей внутренней циркуляцией горожан. Проблема в том, что они плохо взаимодействуют с общей динамикой города. Создание таких пешеходных зон, как Есентай, развивает пешеходное движение, что благоприятно влияет на развитие локального пространства», - сказал Д. Туртаев.

Главным функционалом нового пространства является как пешеходная активность, так и занятия спортом. Дополнительное озеленение позволит обновить его, а стилистически подобранные элементы создают уникальную общественную зону. Со временем новый терренкур станет местом притяжения не только горожан, но и туристов, уверен эксперт.