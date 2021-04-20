Завершается голосование за лучшие идеи жителей по благоустройству столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит завершающий день голосования за лучшие идеи жителей. В столице по поручению акима Алтая Кульгинова была запущена уникальная площадка Birge, которая позволяет развивать город совместно с горожанами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Жители могут предлагать свои идеи по интересующей теме. После сбора предложений было отобрано и открыто онлайн-голосование.

На текущий момент лидирует идея горожанина Нугуманова Д., который предлагает создание единой студенческой карты для оплаты общественного транспорта, пополнения стипендии, входа в университет, предоставление скидок в заведениях и т.д.

Наиболее популярные направления среди горожан согласно предложенным идеям: урбанистика, создание общественных пространств, экология, транспорт и культура. Зачастую у горожан возникает вопрос об этапах модерации. Здесь стоит отметить, что при поступлении идеи инициатива направляется на рассмотрение отраслевому органу. После детального изучения в личном кабинете отобразится статус идеи. В последующем, в случае отбора экспертами, предложение будет представлено на онлайн-голосование.

ТОП-популярных идей горожан по результатам онлайн-голосования на 19.04.2021: внедрение единой студенческой карты; раздельный сбор мусора; интернет-магазин; устройство сквера имени Күйші Дина; модернизация бордюров для возможности беспрепятственного проезда детских колясок, граждан с ограниченными возможностями, велосипедистов и т.д; точечное освещение пешеходных дорожек; списки семей, нуждающиеся в поддержке; озеленение и т.д.

Все идеи рассматриваются экспертами, а лучшие – берутся на реализацию.

Идея проходит три этапа модерации: 1) предложение 2) голосование 3) реализация.

На сегодня жителями предложено более 280 инициатив, которые были детально изучены совместно с профильными органами и на сегодня на онлайн-голосование представлено 30 креативных идей горожан. В каждой категории вы можете выбрать идею, которую вы поддерживаете.

Приём голосов открыт до 20 апреля 2021 года по ссылке. Об итогах онлайн-голосования будет дополнительно сообщено 20 апреля текущего года.

Также, в скором времени на онлайн-голосование будут представлены ещё порядка 30 идей горожан.

Напомним, город развивается в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». В феврале в акимате Нур-Султана запустили сайт «Birge». Аким столицы Алтай Кульгинов сообщил о том, что в течение 40 дней на сайт от горожан поступило свыше 240 предложений по улучшению столицы.