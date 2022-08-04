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Завершается боевое слаживание отделений в Сухопутных войсках РК
4 Августа 2022 23:00

Завершается боевое слаживание отделений в Сухопутных войсках РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах РК подходит к концу важный этап боевой подготовки – слаживание отделений, экипажей и расчетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фаза обучения военнослужащих завершится боевыми стрельбами, 30% которых организуются в ночное время.

Практические занятия на учебных полигонах Сухопутных войск проводятся под руководством командиров взводов. Именно они отвечают за подготовку отделений, экипажей и расчетов. Под их началом личный состав совершенствует полевую выучку, младшие командиры получают навыки командования отделением, учатся управлять огнем подразделений в разных видах боя, следят за строгим соблюдением мер безопасности.

«Боевые стрельбы – это квинтэссенция тактической подготовки, завершающий этап боевого слаживания и огневой выучки отделений. В ходе боевых стрельб личный состав обучается взаимодействию, эффективному применению штатного оружия, умелому владению им в условиях боевой обстановки», – сообщил заместитель главнокомандующего–начальник главного управления боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил РК, генерал-майор Нурлан Алдияров.

Боевые стрельбы проводятся с учетом анализа современных вооруженных конфликтов. Создается обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов штатного вооружения подразделений по наземным и воздушным целям.

Всего на данном этапе запланировано проведение свыше 500 боевых стрельб отделений. Тематику и время проведения занятий определяют командиры рот, исходя из программы боевой подготовки.



Фото: gov.kz





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