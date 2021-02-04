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    22:00, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Заведующий столовой пытался пронести запрещенные предметы в колонию ВКО

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    УСТЬ_КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В одной из колонии Восточного Казахстана задержан заведующий столовой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

    В ведомстве сообщили, что заведующий столовой пользуясь своим положением, пытался пронести для осужденных в колонию телефон с СИМ-картами.

    «При завозе продуктов в столовую он спрятал телефон в мешке из под молока и пытался пронести. Сотрудникам удалось предотвратить данный факт. Таким образом, сотрудники перекрыли еще один канал попадания запрещенных предметов», - пояснили в пресс-службе ДУИС по ВКО.

    Отметим, что 52-летний мужчина устроился на работу в столовую в 2019 году по договору. Задержанному грозит административный штраф.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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