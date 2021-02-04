Заведующий столовой пытался пронести запрещенные предметы в колонию ВКО

УСТЬ_КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В одной из колонии Восточного Казахстана задержан заведующий столовой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

В ведомстве сообщили, что заведующий столовой пользуясь своим положением, пытался пронести для осужденных в колонию телефон с СИМ-картами.

«При завозе продуктов в столовую он спрятал телефон в мешке из под молока и пытался пронести. Сотрудникам удалось предотвратить данный факт. Таким образом, сотрудники перекрыли еще один канал попадания запрещенных предметов», - пояснили в пресс-службе ДУИС по ВКО.

Отметим, что 52-летний мужчина устроился на работу в столовую в 2019 году по договору. Задержанному грозит административный штраф.



