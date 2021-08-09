Заведующий столичной реанимацией назвал причины заболевания КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующий реанимацией инфекционного госпиталя на базе ННЦТО в столице Павел Останин рассказал горькую правду до чего себя доводят граждане, пренебрегая санитарными требованиями, и сколько коек заполнили только ковидные пациенты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Кто-то дома лежит до последнего, а кто думает, что «пронесет». В конечном итоге, что происходит?! Поступают с сатурацией 40, без сознания. Ну, вот как вылечить? Боремся до последнего, стараемся. Прямо сейчас есть «свежие» пациенты и давно болеющие. Средний срок нахождения в реанимации у нас 21 день. Максимальные сроки с положительным исходом – 50 дней», - говорит врач.

Только из этого стационара за весь период его перепрофилирования с выздоровлением выписались более 1000 пациентов. Но медработники данного госпиталя не отмечают снижения нагрузки. Не успевают они радоваться свободным койкам, как на место «бывших пациентов» поступают новые, и причем в тяжелой форме. Самому молодому здесь пациенту 22 года. Врач заверил, что пациенты, которые здесь лежат, мечтают о глотке свежего воздуха, мечтают сделать вдох полной грудью.

«Основная проблема, что летом очень много пациентов, посторонние контакты и никакой социальной дисциплины. Люди думают, что это их не коснется, пока не окажутся под ИВЛ. Поступают и антиваксеры, которые думают, что вакцина убивает, и противники ковида, сторонники теории заговора. А потом под ИВЛ они все равны, когда начинают задыхаться под ИВЛ - начинают понимать, что важно, а что нет. Легкие не выдерживают и просто «рвутся», - добавил врач Павел Останин.

Как отмечают специалисты, если раньше все ограничивалось в основном поражением легких, то сейчас пациенты страдают расстройством желудочно-кишечного тракта, нарушением нервной системы и болями в суставах, а это характерно новому штамму коронавируса – Дельта.

На сегодня 256 пациентов находятся в отделении реанимации, на ИВЛ – 43 человека. Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Сформировав коллективный иммунитет, город сможет вернуться к докарантинному режиму, когда не было локдаунов и карантинных ограничений.