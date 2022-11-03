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Заведующая детсадами в Шымкенте присвоила свыше 19 млн тенге

3 Ноября 2022, 16:50
Заведующая детсадами в Шымкенте присвоила свыше 19 млн тенге
3 Ноября 2022, 16:50

Заведующая детсадами в Шымкенте присвоила свыше 19 млн тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Приписками с целью похищения бюджетных средств занималась заведующая тремя детскими садами в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

Недостоверные сведения в табели посещаемости детей вносила руководитель детских садов в Шымкенте. Приписки осуществлялись на протяжении 3-х лет, с 2019 по 2021 годы. Таким образом она незаконно присвоила бюджетные денежные средства на общую сумму 19,3 млн тенге, предусмотренные по программе «Балапан» на подушевое финансирование дошкольного воспитания.

Досудебное расследование в отношении руководителя трех детских садов завершено департаментом по городу Шымкент.

Руководитель детских садов признана виновной, ей назначено наказание в виде 5-ти лет лишения свободы условно, причиненный ущерб государству в размере 19,3 млнтенге возмещен полностью.


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